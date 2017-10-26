En acı buluş

İzmir'de kreş servisinde havasızlıktan boğulan 3 yaşındaki Alperen'inablası Yaren Sakin (11), başka 'Alperenler ölmesin' diye servis içi güvenlik sistemi yaptı. Sistemde, kontağı kapatan servis şoförünün koltukları kontrol ederek aracın enarkasında bulunan butona basması gerekiyor. Butona basılmaması halinde 2 dakika içerisinde alarm çalarak şoför uyarılıyor. Yaren, "Biz çok acı çektik. Başkaları da yaşamasın diye bu projeyi geliştirdim" dedi.
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