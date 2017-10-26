 ;
Yol Durumu
  1. Vay anasını!
  2. Türkiye’ye Düşman

Berdeli istemedi canından oldu

Berdeli istemedi canından oldu
Gaziantep'te 49 yaşındaki Ali Çelik, 5 ay önce öldürüldü. Cinayetin ardından Ali Coşkun ile oğulları Celalettin ve Mehmet, kardeşi Seyfettin Coşkun ve yeğeni M.C. (17) tutuklandı. Sanıklardan Ali Coşkun'un kızı Meryem'in, Çelik'in oğlu Mehmet'e kaçtığı ortaya çıktı. Coşkun'un, Ali Çelik'in de kızını oğluna verip berdel yapılmasını teklif ettiği öğrenildi. Olumsuz yanıt alınca da, iki hafta takip ettikleri Ali Çelik'i minibüsünde otururken tüfekle öldürdükleri belirlendi. Mahkeme sanıkların, 'iştirak halinde tasarlayarak ve töre saikiyle adam öldürme' suçundan ayrı ayrı cezalandırmalarını istedi.
Etiketler:
  • 26 Ekim 2017, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar