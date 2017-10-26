Berdeli istemedi canından oldu

Gaziantep'te 49 yaşındaki Ali Çelik, 5 ay önce öldürüldü. Cinayetin ardından Ali Coşkun ile oğulları Celalettin ve Mehmet, kardeşi Seyfettin Coşkun ve yeğeni M.C. (17) tutuklandı. Sanıklardan Ali Coşkun'un kızı Meryem'in, Çelik'in oğlu Mehmet'e kaçtığı ortaya çıktı. Coşkun'un, Ali Çelik'in de kızını oğluna verip berdel yapılmasını teklif ettiği öğrenildi. Olumsuz yanıt alınca da, iki hafta takip ettikleri Ali Çelik'i minibüsünde otururken tüfekle öldürdükleri belirlendi. Mahkeme sanıkların, 'iştirak halinde tasarlayarak ve töre saikiyle adam öldürme' suçundan ayrı ayrı cezalandırmalarını istedi.