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Son çekim!

, boşanma aşamasında olduğu Gürcistan uyruklu eşi Svetlana ile barışmak istedi. Reddedilince sinirlendi. Bir ağacın altında selfie çekip silahla intihar etti.

Son çekim!
Antalya'da yaşayan (48), 1 yıl önce Gürcistan uyruklu Svetlana Kırık ile evlendi. Ancak Kırık, Burdur'da oturan eski eşiyle görüşmeye devam etti. Bunu öğrenen Svetlana Kırık, boşanma davası açıp evini terk etti. Boşanmak istemeyen Kırık ise dün sabah kamyonetiyle Svetlana Kırık'ın oturduğu eve gitti. Eşiyle görüşüp, barışmak istediğini söyledi. Ancak genç kadın, eşinin barışma teklifini reddetti. Nurettin Kırık, aldığı olumsuz yanıt üzerine sinirlendi. Kamyonetindeki av tüfeğini alıp, apartmanın bahçesinde havaya ateş etti. Ardından eşinden bahçeye inmesini istedi.

EŞİNİ BAHÇEYE ÇAĞIRDI
Kocasının elinde silahla beklediğini gören Kırık, polisten yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Elindeki tüfekle bir ağacın dibine oturan Nurettin Kırık, namluyu karnına dayadıktan sonra tetik bölümüne düzenek yapıp, ayağını dayadı ve polisin yanına yaklaşmasını istemedi. Kırık, daha sonra cep telefonuyla da selfie çekti. Kırık, "Ben, yalnızca seni sevdim. Sana her şeyimi verdim. Bir canım kaldı" dedikten sonra tetiği ayağıyla itip tüfeği ateşledi. Kırık, hastanede can verdi. Svetlana Kırık ise şok geçirdi.
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  • 25 Ekim 2017, Çarşamba
  • Gazete
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