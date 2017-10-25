Diyarbakırlı Mehmet Sıddık Karacoşan (77), 1946'da Batı KarakoçKöyü'nde dünyaya geldi. 11 Aralık 1977'de seçime girerek muhtar seçildi. Karacoşan'ın 1977'de Batı Karakoç Köyü'nde başladığı muhtarlık serüveni, 1990'dan sonra Tavşantepe Köyü'nde devam etti. Karacoşan, 40 yıldır ara vermeden muhtarlık mesleğini icra ederek tarihe geçti. Karacoşan, muhtarlık yaptığı 40 yılda 13 başbakan eskitti. Son nefesini verinceye kadar ömrünü adadığı muhtarlığı yapmak istediğini söyledi.
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