Çocuk cinayeti

Şiddet, çocukları da esir aldı. Korkunç olay, Edirne'de yaşandı. 10 yıl önce UğurDalbüken, mahallede çıkan tartışmada Aydoğan Mermi'yi tüfekle öldürünce 2 aile arasında husumet başladı. Husumet çocuklara da sıçradı.
TÜFEK ÇALINTI ÇIKTI
Dalbüken'in yeğeni 13yaşındaki U.B., dün sabah öldürülen Aydoğan Mermi'nin aynı yaştaki oğlu Erkan Mermi ile mahallede karşılaştı. İki çocuk arasında kavga çıktı. Mahalle sakinlerinin araya girmesiyle kavga sonlandırıldı. Kavganınardından evine giden U.B.,pompalı tüfekle geri dönerekMermi'ye ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği çocuk, ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Erkan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Polis, olay sonrası kaçan U.B.'yi kent merkezinde gözaltına aldı. U.B.'nin cinayettekullandığı tüfeğin çalıntıolduğu ortaya çıktı. Cinayetle ilgili soruşturmanı devam ettiği açıklandı.
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