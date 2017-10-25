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Çocuk cinayeti

2 aile arasındaki husumet, küçük çocukları da etkiledi. 13 yaşındaki U.B. aynı yaştaki Erkan’ı av tüfeğiyle katletti...

Çocuk cinayeti
Şiddet, çocukları da esir aldı. Korkunç olay, Edirne'de yaşandı. 10 yıl önce Uğur Dalbüken, mahallede çıkan tartışmada Aydoğan Mermi'yi tüfekle öldürünce 2 aile arasında husumet başladı. Husumet çocuklara da sıçradı.

TÜFEK ÇALINTI ÇIKTI
Dalbüken'in yeğeni 13 yaşındaki U.B., dün sabah öldürülen Aydoğan Mermi'nin aynı yaştaki oğlu Erkan Mermi ile mahallede karşılaştı. İki çocuk arasında kavga çıktı. Mahalle sakinlerinin araya girmesiyle kavga sonlandırıldı. Kavganın ardından evine giden U.B., pompalı tüfekle geri dönerek Mermi'ye ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği çocuk, ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Erkan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Polis, olay sonrası kaçan U.B.'yi kent merkezinde gözaltına aldı. U.B.'nin cinayette kullandığı tüfeğin çalıntı olduğu ortaya çıktı. Cinayetle ilgili soruşturmanı devam ettiği açıklandı.
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  • 25 Ekim 2017, Çarşamba
  • Gazete
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