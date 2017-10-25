Cenazesi alınmadı kemikleri sızladı

Aydın'da yaşanan vahşet Türkiye'yi ağlattı. Korkunç olay 7 Ekim'de ortaya çıktı. Boş bir arazide Eylem Gülçin Kanık'ın (37) cesedine ulaşıldı. Talihsiz kadının 5 kişilik grup tarafından önce boğulduğu sonra da yakılarak katledildiği anlaşıldı. Zanlılardan 4'ü tutuklandı. Katiller ifadelerinde Eylem Gülçin Kanık'ı para karşılığı gayri resmi yollardan Yunanistan'a geçirmek için anlaştıklarını ve kadının parasını aldıktan sonra yakarak öldürdüklerini anlattı. Öte yandan 17 gündür İzmir Adli Tıp Kurumu'nda bulunan Eylem Gülçin Kanık'ın cenazesi ailesi tarafından alınmadı. Yetkililer, kimsesizler mezarlığına defnedileceğini açıkladı.