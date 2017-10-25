'Cam'ını zor kurtardı!

Akılalmaz kaza dün Manisa'nın Şehzadeler İlçesi'nde meydana geldi. Özel hastanenin acil servisinde görevli Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ulviye Uzar, gece hava almak istedi. Daha sonra kantinden çay alıp bahçedeki bankta dinlendi. Ancak bu sırada aşırı rüzgarnedeniyle hastanenin5. katındaki cam tablayerinden çıkıp başınaisabet etti. Kanlar içinde kalan talihsiz kadın, yardım istedi. Çevredeki personel tarafından görev yaptığı hastanede tedavi edildi. Birkaç saat sonra da kendine geldi. Kazayı ucuz atlatan doktor, şunları söyledi: "Arkadaşım, 'Bir gürültü duydum' dedikten sonra uzaklaşmaya çalıştı. Ben de kafamı korumak için refleks gösterdim. Vücudumun belirli bölümlerinde cam kesikleri var. Her şey saniyeler içerisinde oldu. Aynı binada daha önce de olmuş. Bu konuda negerekiyorsa yapacağım. Sorumlular hakkında yasal haklarımı arayacağım."
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