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'Cam'ını zor kurtardı!

’da hastanenin 5. katından düşen cam, doktor Ulviye Uzar’ın başına isabet etti. Talihsiz kadın, “Sorumlular hakkında yasal haklarımı arayacağım” dedi

Camını zor kurtardı!
Akılalmaz kaza dün 'nın Şehzadeler İlçesi'nde meydana geldi. Özel hastanenin acil servisinde görevli Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ulviye Uzar, gece hava almak istedi. Daha sonra kantinden çay alıp bahçedeki bankta dinlendi. Ancak bu sırada aşırı rüzgar nedeniyle hastanenin 5. katındaki cam tabla yerinden çıkıp başına isabet etti. Kanlar içinde kalan talihsiz kadın, yardım istedi. Çevredeki personel tarafından görev yaptığı hastanede tedavi edildi. Birkaç saat sonra da kendine geldi. Kazayı ucuz atlatan doktor, şunları söyledi: "Arkadaşım, 'Bir gürültü duydum' dedikten sonra uzaklaşmaya çalıştı. Ben de kafamı korumak için refleks gösterdim. Vücudumun belirli bölümlerinde cam kesikleri var. Her şey saniyeler içerisinde oldu. Aynı binada daha önce de olmuş. Bu konuda ne gerekiyorsa yapacağım. Sorumlular hakkında yasal haklarımı arayacağım."
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  • 25 Ekim 2017, Çarşamba
  • Gazete
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