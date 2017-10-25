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Beyaz saç

Beyaz saç
Adana polisi, otobüs durağında bekleyen Sevil Soydan'ın (22) hareketlerinden şüphelenerek üst araması yaptı. Soydan'ın topuz yaptığı saçlarının arasından tel tokayla tutturulmuş halde 33 paket eroin çıktı. Gözaltına alınan kadın, eroini 200 liraya aldığını anlattı. Ancak eroin sattığı belirlenen Soydan'ın daha önce de 11 paket eroinle yakalandığı saptandı.
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  • 25 Ekim 2017, Çarşamba
  • Gazete
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