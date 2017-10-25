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Babasından korktu balkondan atladı

Babasından korktu balkondan atladı
Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'nde yaşayan ve psikolojik tedavi gördüğü öne sürülen 15 yaşındaki T. A. önceki akşam, annesi Nuray A. ile tartıştı. Bu sırada eve gelen baba Hasan A. da kızına bağırdı. Babasının kendisini dövmesinden korkan genç kız, kaçmaya çalışırken, apartmanın ikinci katındaki evlerinin balkonundan aşağı atladı. Ayaklarında ve vücudunda kırıklar oluşan genç kız, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Şaban YILMAZ
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  • 25 Ekim 2017, Çarşamba
  • Gazete
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