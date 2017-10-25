Babasından korktu balkondan atladı

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'nde yaşayan ve psikolojik tedavi gördüğü öne sürülen 15 yaşındaki T. A. önceki akşam, annesi Nuray A. ile tartıştı. Bu sırada eve gelen baba Hasan A. da kızına bağırdı. Babasının kendisinidövmesinden korkan genç kız, kaçmaya çalışırken, apartmanın ikinci katındaki evlerinin balkonundan aşağı atladı. Ayaklarında ve vücudunda kırıklar oluşan genç kız, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
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