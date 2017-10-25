300 dolar’lık virüs

Bilgisayarı kilitleyerek sahibinden fidye isteyen virüs yazılımlarına bir yenisi eklendi. 'Bad Rabbit'(Kötü Tavşan) adlı virüsün Rusya ve Ukrayna'nın ardından Türkiye'de de yayılmaya başladığı bildirildi. Bilgisayarın sahibine bir site adresi verilerek buraya 300 dolar ödeme yapılması isteniyor. Ödemeden sonra bilgisayarı açan şifre veriliyor. Ödemenin 48 saat içerisinde yapılmaması durumunda fiyat iki misline çıkıyor.
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