 ;
Yol Durumu
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan o kanuna onay
  2. Türk askeri kritik noktaya konuşlandı

300 dolar’lık

300 dolar’lık virüs
Bilgisayarı kilitleyerek sahibinden fidye isteyen yazılımlarına bir yenisi eklendi. 'Bad Rabbit' (Kötü Tavşan) adlı virüsün Rusya ve Ukrayna'nın ardından Türkiye'de de yayılmaya başladığı bildirildi. Bilgisayarın sahibine bir site adresi verilerek buraya 300 dolar ödeme yapılması isteniyor. Ödemeden sonra bilgisayarı açan şifre veriliyor. Ödemenin 48 saat içerisinde yapılmaması durumunda fiyat iki misline çıkıyor.
Etiketler: ,
  • 25 Ekim 2017, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar