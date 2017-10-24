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Yaşamsal bulguları iyi

Yaşamsal bulguları iyi
CHP eski Genel Başkanı 'ın sağlık durumunun stabil olduğu açıklandı. Prof. Dr. Erkan İbiş, "Ödem çözülme süreci devam ediyor. Yeni komplikasyon çıkmaması gerekiyor. Tomografi ve MR çekildi. Yeni bir olumsuzluğu destekleyecek herhangi bir olgu görülmedi. Süreç bu tür hastalıklarda haftalar alabiliyor. Düne göre yaşamsal bulguları iyi" dedi.
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