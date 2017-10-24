Hesna Nine'ye beyaz eşya

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın talimatı ile 50 yıl sonra elektriğe kavuşan 91 yaşındaki Hesna Usu, Bakan Albayrak'ın talimatı ile şimdi de yemeklerini saklayabileceği buzdolabı, çamaşır ile bulaşık makinesi ve televizyona kavuştu.
ALLAH DA ONU SEVİNDİRSİN
"Devletim sağolsun, milletim sağolsun" diyen Hesna Usu, "Beni sevindirdi, Allah da onları sevindirsin. Çok şükür, bin şükür onlara da kavuştum şu yaşımda. Çok iyi oldu, memnun oldum. Devletimden, milletimden, bunu bana verenler. Ben şimdi oldum 15 yaşımda. Küçüklüğüm geldi aklıma. Sağolun, Allah razı olsun sizden. Çamaşır makinesine çamaşırı attım, yıkanıyor. Bulaşıklarımı yıkadım. İçinde bekliyor. Fırınıma daha bir şeyler koymadım ama onu da öğrendim. Buzdolabım çok iyi. Tertemiz, yiyorsun, içiyorsun. Allah razı olsun" diyerek sevincini paylaştı.
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