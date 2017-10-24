664 gündür yoklar

Tokat Reşadiye'de 29 Aralık 2015 tarihinde evlerinin yakınında oynarken kaybolan Dursun Kaan Taşcı (5) ile Bayram Erol (8), hala bulunamadı. 664 gündür izlerine rastlanmayan çocuklardan Bayram Erol ise dün 10. yaşına bastı. Ailesinin evinde yine hüzün vardı. Oğlunun eğitim gördüğü okula diğer çocuklarını götürüp getirirken çok zorlandığını ifade eden anne Adile Erol, "Keşke yanımızda olsaydı. Kardeşiyle birlikte doğum gününü kutlasaydık. Küçük kızım okula başladı. Ana sınıfına. Onu almaya giderken arkadaşlarını görüyorum, üzülüyorum. Okula gidip geldikçe ağlıyorum. Yollarda hatırası var" diye konuştu.



ALLAH'TAN ÜMİT KESİLMEZ

Oğlundan bir gün haber alabilecekleri ümidini koruduklarını da söyleyen Erol şöyle devam etti: "Yanımızda olsaydı doğum gününü kutlayacaktık. Ama yok, kutlayamıyoruz. Bayram 10 yaşına giriyor. Yine de bekliyoruz. Allah'tan ümit kesilmez. Yaşıyorsa, günün birinde belki bir haber gelir diye."