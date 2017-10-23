Samsun'da lise öğrencilerinin atık malzemelerden tasarladığı elbiseler defileyle sergilendi. Elbiseye dönüşen eşyalar arasında etek olarak kullanılan şemsiye, gelinlik yapımında kullanılan plastik bardak, kaşık, çatal, çöp poşeti, çuval, içecek pipeti ve CD gibi doğada kaybolması uzun süren malzemeler kullanıldı. Defile büyük beğeni toplarken, çalışmalar hakkında bilgi veren Sema Cengiz Büberci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Seher Kulin şunları söyledi: "Elbiselerimizde çöp poşetleri, CD'ler, kablolar ve ona benzer doğayı kirleten, yüzyıllarca yok olmayan materyaller kullandık. Birkaç defile daha yapmıştık. Bu kez 15 elbise hazırladık. Hepsini öğrencilerimiz dikti. Çevre kirliliğine dikkat çekmek istedik."