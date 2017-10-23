Yakın dehşet

Erkek hemşire görevi sırasında saldırıya uğradı. Olay dün akşam Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde meydana geldi. Yatan hastaların servisinde görevli erkek hemşire Abdulaziz Bilik, yüksek ses geldiği için girdiği odada kendi aralarında tartışan hasta yakınlarını uyardı. Bu sırada Bilik ile grup arasında tartışma çıktı. A.T.,cebindeki anahtarlığı avuçlayıp görevliBilik'e yumruk attı. Görevlileri tarafından ayrılan taraflardan erkek hemşirenin yapılan muayenesinde burnunun kırıldığı belirlendi. Derisinin de soyulduğu burnuna 8 dikiş açılan Abdulaziz iş göremez raporu alarak hasta yakını A.T.'den şikayetçi oldu. Bunun Şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.
SESTEN RAHATSIZ OLDULAR
Bilik, "Seslerden rahatsız olan hasta yakınları şikayet amacıyla bizim yanımıza geldiler. Biz de arkadaşımla odaya giderek uyardık. Tanımadığım biri içeriyi girip hakaret ederek üzerime yürüdü. Annesininarkasından elindeki anahtarla yüzümeyumruk attı. Burnum kanamayabaşladıktan sonra yere düştüm. Daha sonra çok ağır bir darbe aldığım için ne olduğunu anlayamadım. Biraz kendime geldiğimde hasta yakınının bıçakla üzerime geldiğini gördüm. Daha Burnumda kırıkve 8 tane dikiş var. O an gözüme degelebilirdi."dedi.
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