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Yakın dehşet

’te bir hasta yakını, elindeki anahtarla erkek hemşireye yumruk attı. Gencin burnu kırıldı.

Yakın dehşet
Erkek hemşire görevi sırasında saldırıya uğradı. Olay dün akşam Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde meydana geldi. Yatan hastaların servisinde görevli erkek hemşire Abdulaziz Bilik, yüksek ses geldiği için girdiği odada kendi aralarında tartışan hasta yakınlarını uyardı. Bu sırada Bilik ile grup arasında tartışma çıktı. A.T., cebindeki anahtarlığı avuçlayıp görevli Bilik'e yumruk attı. Görevlileri tarafından ayrılan taraflardan erkek hemşirenin yapılan muayenesinde burnunun kırıldığı belirlendi. Derisinin de soyulduğu burnuna 8 dikiş açılan Abdulaziz iş göremez raporu alarak hasta yakını A.T.'den şikayetçi oldu. Bunun Şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.



SESTEN RAHATSIZ OLDULAR
Bilik, "Seslerden rahatsız olan hasta yakınları şikayet amacıyla bizim yanımıza geldiler. Biz de arkadaşımla odaya giderek uyardık. Tanımadığım biri içeriyi girip hakaret ederek üzerime yürüdü. Annesinin arkasından elindeki anahtarla yüzüme yumruk attı. Burnum kanamaya başladıktan sonra yere düştüm. Daha sonra çok ağır bir darbe aldığım için ne olduğunu anlayamadım. Biraz kendime geldiğimde hasta yakınının bıçakla üzerime geldiğini gördüm. Daha Burnumda kırık ve 8 tane dikiş var. O an gözüme de gelebilirdi."dedi.
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  • 23 Ekim 2017, Pazartesi
  • Gazete
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