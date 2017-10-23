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Sabırla bekleyeceğiz

Sabırla bekleyeceğiz
CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın yoğun bakımda süren tedavisi 8'inci gününe girdi. Dün hastaneden yapılan açıklamada, Baykal'ın yaşamsal bulgularının normal seyrettiğine değinildi. Açıklamayı yapan Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, "Beyin fonksiyonları gün be gün daha iyiye gidiyor. Ancak beynin toplanması süreç alır, sabırla beklemek lazım" dedi. Şöyle devam etti: "Deniz beyin zaman zaman cihazdan çıkarılsa da cihazlı solunum ve beyin destekli tedavileri devam ediyor. Kendi solunumunu yapacak durumda ancak gün içerisinde fazla yorulmaması için cihazla desteklemeyi tercih ediyoruz."
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  • 23 Ekim 2017, Pazartesi
  • Gazete
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