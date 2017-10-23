Sabırla bekleyeceğiz

CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın yoğun bakımdasüren tedavisi 8'inci gününe girdi. Dün hastaneden yapılan açıklamada, Baykal'ın yaşamsal bulgularının normal seyrettiğine değinildi. Açıklamayı yapan Ankara Üniversitesi RektörüProf. Dr. Erkan İbiş, "Beyin fonksiyonları gün be gün daha iyiye gidiyor. Ancak beynin toplanması süreç alır, sabırla beklemek lazım" dedi. Şöyle devam etti: "Deniz beyin zaman zaman cihazdan çıkarılsa da cihazlı solunum ve beyin destekli tedavileri devam ediyor. Kendi solunumunu yapacak durumda ancak gün içerisinde fazla yorulmaması için cihazla desteklemeyi tercih ediyoruz."
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