Parmakburger!

Ankara'dayaşayan Hatice K., torunlarını görmek için Antalya Manavgat'taki kızının yanına gitti. Kızının oturduğu lojmana çok yakın bir yerde açılan fast-food zinciri 10 TL olan hamburgerin açılışaözel 1 TL'ye verileceğini duyurdu. Hatice K., torunları ısrar edince açılışa gitti. Ancak ucuz hamburgeri duyan restorana koşmuştu. 200 kişilik yere bin kişi gelince izdiham yaşandı. İddiaya göre Hatice K., tam dışarı çıkmak üzereyken parmağı kapının arasına sıkışıp koptu.
TEHDİT GİBİ SÖZLER...
Restoran sahipleri parmağı da alıp Hatice K.'yı hastaneye yetiştirdi. Parmağı dikilen talihsiz kadın başına gelenleri şöyle anlattı: "Hiçbir güvenlik önlemi yoktu. Dolayısıyla bir izdiham yaşandı. Kalabalık beni ittirince kapıya gelmişim. O sırada içeriden açılışiçin gönderilen çiçeği almak için kapıyıaçtılar. Kapıyı kapatmalarıyla benimaraya giren parmağım koptu. Beni hemen hastaneye götürdüler. Kopan parmağım dikildi. Pansuman için tekrar hastaneye gittiğimde fast-food zincirinin müdürü de oradaydı. Yanımda bulunan komşum, 'Hatice hanım sizi mahkemeye verecek' dedi. Fast-food zincirinin müdürü de, 'Bu zincirin eli uzun, her yere uzanır. Büyük balık küçük balığı yutar' dedi. Ben bu sözleri hazmedemiyorum." Fast-food zincirini mahkemeye veren Hatice K., davadan çekilmesi için kendisine para teklif edildiğini de söyledi.
DAVACIYIMVAZGEÇMEM
Hatice K., "Dava devam ediyor. Bana ve avukatıma davadan çekilmem için 125 bin TL teklif edildi. Ama kabul etmedim ve sonuna kadar gideceğim. Beni korkutamazlar. Önlemlerini alsalardı" diye konuştu.
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