 ;
Yol Durumu
  1. Kayıp çocuk bulundu
  2. Kadıköy karıştı

Oğlumu ellerimle öldürdüm

Odasının kapısına kurduğu düzenek ile annesine kendini öldürten genç, toprağa verildi. Cenazede anne Hülya Görür’ün ağıtları yürek dağladı

Oğlumu ellerimle öldürdüm
Kan donduran olay önceki gün Adana'da meydana geldi. İstanbul'da fizyoterapi eğitimi gören Emre Görür okuldan mezun olduktan sonra bir süre İstanbul'da yaşamaya başladı. Sevgilisi Gözde G.'nin Kanada'ya eğitim için gitmesi Görür üzerinde bunalım yarattı. Adana'ya dönen ve ailesiyle birlikte yaşamaya başlayan genç, psikolojik tedavi görmeye başladı. Cumartesi sabahı resim öğretmeni olan ve oturdukları apartmanın altında atölyesi bulunan anne Hülya Güngör, oğlunu kaldırmak için odanın kapı koluna bastırdığı an acıların en büyüğünü yaşadı. Oğlu tarafından hazırlanan düzeneğin harekete geçmesiyle ateş alan pompalı tüfekten çıkan fişek Emre'nin başına isabet etti. Sağılık emipleri, genç adamın hayatını kaybettiğini belirledi.Yapılan otopsinin ardından Emre'nin cenazesi yakınlarına teslim edildi. Oğlunu kaybeden baba Bilal ile anne Hülya'yı yakınları teselli etmeye çalıştı. Cenazenin yıkandığı sırada anne, "Yavrumu kendi ellerimle öldürdüm. Kimse yanıma yaklaşmasın. Oğlumu ben göreceğim. Yanımdan gidin" diyerek gözyaşı döktü. Genç adamın yakınları da ağıtlar yaktı. Emre Güngör'ün cenazesi Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi.


İntihara karar veren genç, kendisini annesine öldürttü.
Etiketler:
  • 23 Ekim 2017, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar