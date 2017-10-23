Oğlumu ellerimle öldürdüm

Kan donduran olay önceki gün Adana'da meydana geldi. İstanbul'da fizyoterapi eğitimi gören EmreGörür okuldan mezun olduktan sonra bir süre İstanbul'da yaşamaya başladı. Sevgilisi GözdeG.'nin Kanada'ya eğitim için gitmesi Görür üzerinde bunalım yarattı. Adana'ya dönen ve ailesiyle birlikte yaşamaya başlayan genç, psikolojik tedavi görmeye başladı. Cumartesi sabahı resim öğretmeni olan ve oturdukları apartmanın altında atölyesi bulunan anne Hülya Güngör, oğlunu kaldırmak içinodanın kapı koluna bastırdığıan acıların en büyüğünüyaşadı. Oğlu tarafından hazırlanan düzeneğin harekete geçmesiyle ateş alan pompalı tüfekten çıkan fişek Emre'nin başına isabet etti. Sağılık emipleri, genç adamın hayatını kaybettiğini belirledi.Yapılan otopsinin ardından Emre'nin cenazesi yakınlarına teslim edildi. Oğlunu kaybeden baba Bilal ile anne Hülya'yı yakınları teselli etmeye çalıştı. Cenazenin yıkandığı sırada anne, "Yavrumukendi ellerimleöldürdüm. Kimseyanıma yaklaşmasın.Oğlumuben göreceğim.Yanımdangidin" diyerek gözyaşı döktü. Genç adamın yakınları da ağıtlar yaktı. Emre Güngör'ün cenazesi Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi.
İntihara karar veren genç, kendisini annesine öldürttü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.