Kayıp çocuk bulundu

Adana'da 9 yaşındaki Mustafa Ç. 19 Ekim günü öğleden sonra okuldan gelip evden ayrıldı. Trafik ışıklarında su satan çocuk akşam eve dönmedi. Bunun üzerine anne Fatma Ç. Köprübaşı Polis Merkezine giderek çocuğunun kayıp olduğunu söyleyerek başvuru yaptı. Çocuk şube müdürlüğü ekipleri harekete geçip kayıp çocuğu bulmak için çalışma başlattı. Yapılan araştırmada ekipler dün gece çocuğun Mersin'de olduğunu arkadaşlarıyla birlikte gezmeye gittiğini ailesine haber vermediğini belirledi. Çocuk Mersin'den getirilerek ailesine teslim edildi. Annesi, "Çocuğuma kavuştum. Çok mutluyum"