Kayıp çocuk bulundu

Adana'da 9 yaşındaki MustafaÇ. 19 Ekim günü öğleden sonra okuldangelip evden ayrıldı. Trafik ışıklarında susatan çocuk akşam eve dönmedi. Bununüzerine anne Fatma Ç. KöprübaşıPolis Merkezine giderek çocuğununkayıp olduğunu söyleyerek başvuruyaptı. Çocuk şube müdürlüğüekipleri harekete geçipkayıp çocuğu bulmak içinçalışma başlattı. Yapılanaraştırmada ekipler düngece çocuğun Mersin'deolduğunu arkadaşlarıylabirlikte gezmeyegittiğini ailesine habervermediğini belirledi.Çocuk Mersin'dengetirilerek ailesineteslim edildi.Annesi, "Çocuğumakavuştum. Çokmutluyum"
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