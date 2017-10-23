Karın ağrısı hayatını kararttı

Adana'da Birgül Şeyban'ın oğlu (45) Eren (14) omirliğindeki problemden dolayı engelli kaldı. Doktorlar "İlik nakliyle ayağakalkabilir" dedi. Anneye, hamile kalması durumunda göbek kordonunun da ilik görevi göreceği söylendi. Şeyban hamile kalmaya hazırlanırken şiddetli karın ağrısı şikayetiyle Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi DevletHastanesi'ne kaldırıldı. Kısa sürede taburcu edildi. Ağrıları dinmeyince bu kez rahmi alındı. Ancak yine düzelmeyince üç kez de bağırsaklarından ameliyat edildi. 3 yıldır ağrısı dinmeyen Birgül Şeyban, "Bir doktor yamaatılmış derken, diğeri gazlı bez kaldığınısöyledi. Yamayı alırsak yaşamazsındiyorlar. Lüfen bana yardım etsinler" dedi.
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