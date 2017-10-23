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Karın ağrısı hayatını kararttı

Birgül ’ın başına gelenler ‘pes’ dedirtti. Karın ağrısıyla hastaneye gitti. Yanlışlıkla rahmi alındı, bağırsakları yapıştı. 3 kez daha bıçak altına yattı...

Karın ağrısı hayatını kararttı
Adana'da Birgül 'ın oğlu (45) Eren (14) omirliğindeki problemden dolayı engelli kaldı. Doktorlar "İlik nakliyle ayağa kalkabilir" dedi. Anneye, hamile kalması durumunda göbek kordonunun da ilik görevi göreceği söylendi. Şeyban hamile kalmaya hazırlanırken şiddetli karın ağrısı şikayetiyle Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kısa sürede taburcu edildi. Ağrıları dinmeyince bu kez rahmi alındı. Ancak yine düzelmeyince üç kez de bağırsaklarından ameliyat edildi. 3 yıldır ağrısı dinmeyen Birgül Şeyban, "Bir doktor yama atılmış derken, diğeri gazlı bez kaldığını söyledi. Yamayı alırsak yaşamazsın diyorlar. Lüfen bana yardım etsinler" dedi.
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  • 23 Ekim 2017, Pazartesi
  • Gazete
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