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karıştı

Kadıköy karıştı
İstanbul 'de önceki gün N.G., kızının tacize uğradığı iddiasıyla suçladığı kişilerle tartıştı. Gençler ise yanındaki arkadaşlarıyla birlikte N.G.'yi çarşı içinde uzun süre kovaladı. Bir binanın girişinde yakaladıkları babaya sandalyelerle saldırdı. Saldırganlar araya giren esnafı da darp etti. Olayda baba N.G. ve R.A. satır ve sandalyelerle yaralandı. Şüpheliler kaçtı. Görüntülerde bir grup, babayı kovalıyor. Kovalama esnasında bir kişi havaya silahla ateş ediyor. Bir binanın kapısında saldırganlar tarafından sandalyelerle defalarca babanın kafasına vuruluyor. Saldırıyı önlemek isteyen esnaf da saldırganlar tarafından darp ediliyor.

Yunus Emre KAVAK
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  • 23 Ekim 2017, Pazartesi
  • Gazete
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