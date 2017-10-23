Kadıköy karıştı

İstanbulKadıköy'deönceki günN.G., kızınıntacize uğradığıiddiasıylasuçladığıkişilerle tartıştı. Gençler ise yanındakiarkadaşlarıyla birlikte N.G.'yi çarşı içindeuzun süre kovaladı. Bir binanın girişindeyakaladıkları babaya sandalyelerle saldırdı.Saldırganlar araya giren esnafı da darpetti. Olayda baba N.G. ve R.A. satır vesandalyelerle yaralandı. Şüpheliler kaçtı.Görüntülerde bir grup, babayı kovalıyor.Kovalama esnasında bir kişi havaya silahlaateş ediyor. Bir binanın kapısında saldırganlartarafından sandalyelerle defalarca babanınkafasına vuruluyor. Saldırıyı önlemek isteyenesnaf da saldırganlar tarafından darp ediliyor.
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