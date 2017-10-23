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Ha'yat' size güzel

Hayat size güzel
İsviçreli dünyaca ünlü medya patronu Marco Stettler ve ünlü doktor Cornelia Romang, haftalığı 140 bin Euro'ya lüks bir yat kiraladı. Dünya turuna çıktı. Dün de Bodrum'a demir attı. İsviçreli iki milyarder, Gümüşlük sahilindeki bir restoranda kalamar, çipura ve salata yiyip, daha sonra çarşıda alışveriş yaptı. Mütevazı tavırlarıyla dikkat çeken grup, Gümüşlük'teki bir halı mağazasından toplam 65 bin Dolar'a el dokuması 4 kilim satın aldı.
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  • 23 Ekim 2017, Pazartesi
  • Gazete
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