Genç Türkiye

Ansızın vurabiliriz: Tıpkı bir asır önce olduğu gibi, 7 düvele ve onların beslediği terör örgütlerinin üzerimize geldiği bir dönemde, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diyoruz. Bu vatanı bölmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Nerede, nasıl bir çalkalanma var, nerede bize yönelik taciz varsa, bir gece ansızın vurabiliriz. Acaba birileri izin verir mi? Artık geçti o işler. Bizimle stratejik ortak olanlar, hukukumuza saygı duydukları sürece biz de onlara saygı duyarız. Aksi taktirde kusura bakmasınlar.
Memur değil girişimci olun: Siz siz olun, gençliğinizi öldürmeyin. Bir tek gününüzü, bir tek saatinizi sakın ha boşa geçirmeyin. Unutmayınız, bizim gençlik konusunda bir Kızıl Elmamız var. Biz, imanına, inancına sahip bir gençlik istiyoruz. Biz yerine gençleri bırakmayı
düşünmeyenlerden olmadık. Vakti saati geldiğinde bu görevi sizler devralacaksınız. Sizler kendinize birtakım haklar lütfedilmesini beklemiyorsunuz. Sizlerin tek istediği fırsat kapısının aralanmasıdır. 2023 hedeflerimiz, 2053 ve 2071 vizyonlarımız, hepsi de sizin içindir. Bu fırsatları çok iyi değerlendirin. Mücadeleden korkmayın, girişimcilik genç olmanın olmazsa olmaz bir parçasıdır. Gençlerimizden beklentimiz memur olmakla değil, girişimci olmakla ilgilenmeleridir.
Bu can bu tende olduğu müddetçe yanınızdayım: Kendinizi küçümsemeyin. Mücadeleden korkmayın. Sizlerin bir mıh olarak gördüğü adımın milletimizin hayatında nasıl etkiye yol açacağı ancak ileride bilinebilir. Ben sizlere güveniyorum, yüreğinizdeki aşkın, gözlerinizdeki kararlılığın hakkını vereceğinize inanıyorum. Bu yolculuğunuzda bugüne kadar hep sizlerle birlikte oldum. Ömrüm yettiğince, bu can bu tende olduğu müddetçe yanınızda olmaya da devam edeceğim.
Mutlaka bir dil öğrenin: Dil öğrenmek bir başka önemli husus. Tüm gençlerimizin en az bir yabancı dil öğrenmelerini bekliyorum. Onların dil öğrenimine ağırlık vereceksiniz. Bundan kastım da sadece İngilizce değildir. Mutlaka en az 2. bir dili öğrenin. Osmanlı döneminde bir akıncının, bir elçinin en az 6-7 dili iyi derecede bildiği anlatılır. Osmanlıca'yı en azından yüzünden okumasını bilmeniz gerekiyor. Siz 600 yıllık kitaplarımıza fransız kalırsanız, Fransızca bilmeniz bir işe yaramaz.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.