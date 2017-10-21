Tek umut Türkiye

Darra İzzahlı Awad Ahmed Sultan (55): Bize Türkiye'den başka sahip çıkan olmadı. Onlara bir borcumuz var. Biz bu borcumuzu onları güzelce karşılayarak gösterdik. Biz artık gönül rahatlığıyla güvende yaşamak istiyoruz. Bunu da Türkiye'nin sağlayacağını düşünüyorum.
Atme'de Çadır kampta yaşayan Hassan Nasır (52): Biz Türk askerini layık olduğu gibi karşılayarak onlara verdiğimiz önemi gösterdik. Türkiye ile en kötü günümüz bile bu günlerimizden çok daha iyi olacak bunu biliyoruz.
Kah'ta bir okulda öğretmenlik yapan Ümmü Enes (38): Türkiye'nin adını duymak bile güven veriyor. Türkiye'nin burada olması hepimiz için yeni bir umut oldu.
UĞUR YILDIRIM
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