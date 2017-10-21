 ;
Yol Durumu
  1. D-8’den D-20’ye...
  2. ABD nasıl izah edecek?

Tek umut Türkiye

Tek umut Türkiye
Tüm dünyanın gözünün çevrildiği 'e büyük bir istihbarat başarısı göstererek giren Mehmetçik, Türkiye'nin gücünü küçümseyen birçok grubun hevesini kursağında bıraktı. İdlib'de 1 numaralı gözlem noktasını tamamlayan Mehmetçik, İdlib-Afrin sınırında teyakkuza geçti. Yıllardır savaşın eksik olmadığı coğrafyada Mehmetçiği büyük coşkuyla karşılayan bölge sakinleri ise Türkiye'ye şükranlarını iletti. İşte o sözler:

Darra İzzahlı Awad Ahmed Sultan (55): Bize Türkiye'den başka sahip çıkan olmadı. Onlara bir borcumuz var. Biz bu borcumuzu onları güzelce karşılayarak gösterdik. Biz artık gönül rahatlığıyla güvende yaşamak istiyoruz. Bunu da Türkiye'nin sağlayacağını düşünüyorum.

Atme'de Çadır kampta yaşayan Hassan Nasır (52): Biz Türk askerini layık olduğu gibi karşılayarak onlara verdiğimiz önemi gösterdik. Türkiye ile en kötü günümüz bile bu günlerimizden çok daha iyi olacak bunu biliyoruz.

Kah'ta bir okulda öğretmenlik yapan Ümmü Enes (38): Türkiye'nin adını duymak bile güven veriyor. Türkiye'nin burada olması hepimiz için yeni bir umut oldu.

UĞUR YILDIRIM
Etiketler:
  • 21 Ekim 2017, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar