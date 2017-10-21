Sahtekara gelin

Nur Demir takma adıyla bir kişiyi evlenme vaadiyle dolandıran genç kız yakalandı. Film gibi olay Şanlıurfa'da yaşandı. Afyonkarahisar'da mermerci Satılmış Gökhasan, Tahsin'i evlendirmek için kolları sıvadı. Akrabaları aracılığıyla tanıştığı Şanlıurfalı Halim Demir'in kızı Nur ile oğlunu nişanladı. 13 Ekim'deki düğün için hazırlık yapan aile, dünürlerine ulaşamadı.



ANNE BABA SAHTE

Şanlıurfa'daki Demir ailesinin evine gittiklerinde ise hayatlarının şokunu yaşadı. Çünkü nişan taktıkları ev, boşaltılmıştı. Nişan ve düğün için 50 bin liralık masraf yapan Gökhasan ailesi, gözyaşlarını tutamadı. Şikayet üzerine polis, sahte gelini yakalamak için çalışma başlattı. İncelemede, Nur Demir ismini kullanan genç kızın 20 yaşındaki İlknur Üçok olduğu ortaya çıktı. Adresi belirlenen Üçok, dün gerçek ailesiyle yaşadığı evde gözaltına alındı. Polisteki ifadesinde nişan töreninde 'annesi' ve 'babası' olan kişileri tanımadığını, başkasının aracılığıyla bu olaya karıştığını anlattı. "Tahsin'i beğenmedim. Bu yüzden evlenmekten vazgeçtim" savunmasını yaptı. Ekipler sahte anne babayı ararken Üçok, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.