Komalık teşhis

Antalya'daki yerel televizyonda haber spikerliği yapan 37 yaşındaki Serap Sula'ya, 4 ay önce boyun ağrısıyla gittiği özel hastanede 'boyun fıtığı' teşhisi konuldu. 15 gün sonra görme kaybıve dilinde uyuşma başlayan Sula'yaaynı hastanede bu kez 'depresyondasın'denildi. Ertesi gün bilinci kapanınca yine aynı hastaneye götürülen genç kadının beyin damarlarında tıkanıklık olduğu ortaya çıktı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 1 ay tedavi gördükten sonra taburcu edildi.
ANTİDEPRESAN YAZMIŞLAR
Sula'nın ağabeyi Serhat Ünlü yaşadıklarını şöyle anlattı: "MR çekip birşey yok dediler. Sonra dilde uyuşma ve görme kaybı olunca yeniden hastaneye gittik. Bu kez antidepresan ilaçları verip, sinirsel deyip gönderdiler. Eve geldikten yarım saat sonra da kriz geçirdi, bilincini yitirdi. Kardeşim şu an fizik tedaviyle desteksiz 70 adım atabilir hale geldi. Ancak konuşma ve görme sorunu var."
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