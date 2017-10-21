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İhmale park!

İhmale park!
Sivas Suşehri'nde bir siteye ait çocuk parkında bulunan kaydırağın ucu, görenleri şoke etti. Yol genişletme çalışmalarının ardından parktaki kaydırak yoldan 2 metre yüksekte kaldı. Durum, kazalara davetiye çıkardı. Çocuklarının yaralanmasından endişe eden mahalle sakinleri durumu belediyeye anlattı. Mahalleli Ayşe Demir, "Mart ayından beri burası böyle duruyor. Bir an önce burası için tedbir alınması gerekiyor" dedi.
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  • 21 Ekim 2017, Cumartesi
  • Gazete
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