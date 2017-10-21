Hastaya bakan doktor

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı FatmaBetül Sayan Kaya, uçakta hayat kurtardı.Olay, Ankara'dan İstanbul'a giden uçaktayaşandı. Önceki akşam Ankara'dan kalkış yapan THYuçağında seyahat eden tiyatrocu Enis Fosforoğlu'nunoyuncu kızı Seren Fosforoğlu, uçağın inişine kısabir süre kala rahatsızlandı. Yolcular arasında aynızamanda doktor olan Bakan Kaya da vardı. Kabinekibinin "Doktor var mı?" duyurusunun ardındanrahatsızlanan yolcudan haberdar olan Bakan Kaya,vakit kaybetmeden Fosforoğlu'na ilk müdahaleyi yaptı.Kaya, Atatürk Havalimanı'na inen uçağa sağlık ekiplerigelene kadar hastanın yanından ayrılmadı. Oksijenmaskesi takılan Fosforoğlu, hastaneye kaldırıldı. Kaya,daha sonra ünlü oyuncuyu arayıp sağlık durumunailişkin bilgi aldı. Uçakta bulunan yolcular, BakanKaya'nın hastaya müdahale ettiği anları fotoğrafladı. Bufotoğraf, sosyal medyadan paylaşıldı. Sağlık durumuiyi olan Seren Fosforoğlu ise Kaya'ya teşekkürederek, şu açıklamaları yaptı: "Seminer dönüşüuçakta rahatsızlandım. Gözümü açtığımda yanımda Aileve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kayavardı. Uçakta ilk müdahaleyi yaptı ve devamında dabeni arayarak ilgisini eksik etmedi. Sayın bakana çokteşekkür ederim. Tetkiklerim yapılıyor, iyiyim. Merakedilecek bir şey yok."
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