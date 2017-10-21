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Hastaya bakan doktor

Oyuncu Seren Fosforoğlu, İstanbul uçağında aniden rahatsızlandı. Yolcular arasında Bakan Kaya da vardı. Aynı zamanda doktor olan Kaya, hastaya ilk müdahaleyi yaptı...

Hastaya bakan doktor
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, uçakta hayat kurtardı. Olay, Ankara'dan İstanbul'a giden uçakta yaşandı. Önceki akşam Ankara'dan kalkış yapan THY uçağında seyahat eden tiyatrocu Enis Fosforoğlu'nun oyuncu kızı Seren Fosforoğlu, uçağın inişine kısa bir süre kala rahatsızlandı. Yolcular arasında aynı zamanda doktor olan Bakan Kaya da vardı. Kabin ekibinin "Doktor var mı?" duyurusunun ardından rahatsızlanan yolcudan haberdar olan Bakan Kaya, vakit kaybetmeden Fosforoğlu'na ilk müdahaleyi yaptı. Kaya, Atatürk Havalimanı'na inen uçağa sağlık ekipleri gelene kadar hastanın yanından ayrılmadı. Oksijen maskesi takılan Fosforoğlu, hastaneye kaldırıldı. Kaya, daha sonra ünlü oyuncuyu arayıp sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı. Uçakta bulunan yolcular, Bakan Kaya'nın hastaya müdahale ettiği anları fotoğrafladı. Bu fotoğraf, sosyal medyadan paylaşıldı. Sağlık durumu iyi olan Seren Fosforoğlu ise Kaya'ya teşekkür ederek, şu açıklamaları yaptı: "Seminer dönüşü uçakta rahatsızlandım. Gözümü açtığımda yanımda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya vardı. Uçakta ilk müdahaleyi yaptı ve devamında da beni arayarak ilgisini eksik etmedi. Sayın bakana çok teşekkür ederim. Tetkiklerim yapılıyor, iyiyim. Merak edilecek bir şey yok."



Cevdet ÖZDEMİR
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  • 21 Ekim 2017, Cumartesi
  • Gazete
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