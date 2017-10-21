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Firari Öz’e gaygubet evi

Firari Öz’e gaygubet evi
Yüksek yargı üyelerinin ByLock yazışmaları ortaya çıkarıldı. Yazışmalarda Almanya'ya firar eden 'cü eski savcı Zekeriya Öz'le ilgili bilgiler de vardı. Öz'ün, FETÖ'nün örgüt mensuplarını gizlemek amacıyla oluşturduğu 'gaybubet' evlerinde kaldığı anlaşıldı.

Kenan KIRAN
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  • 21 Ekim 2017, Cumartesi
  • Gazete
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