‘FIFA kokartlı’ bakkal

Suriyeli FIFA kokartlı hakem Şakir AlhasanAlhammadi, 3 yıl önce ülkesindeki iç savaştan kaçtı. Ailesiyle birlikte Kayseri'ye sığındı. Burada bakkaldükkanı açtı. Bir zamanlar maçlarda görev alırken, şimdilerde bakkal dükkanı işleten Alhammadi, yeşil sahalardan bakkal dükkanına uzanan yolculuğunu şu sözlerle anlattı: "Suriye'de hakemliğe hobi olarak başlamıştım ama daha sonra tanınan hakemlerden biri haline geldim. Birçok uluslararası maç yönettim. En son 2010 Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde Özbekistan- Japonya ve Suudi Arabistan- Kuzey Kore maçlarında görev aldım. Suriye'deki savaş nedeniyle Türkiye'ye sığındık. Ailemi kimseye muhtaç etmemek için bakkal dükkanı açtım. Türkiye'de kendi mesleğimi icra etmek istiyorum. En azından amatör maçlarda hakemlik yapmayı arzu ediyorum. Formumu kaybetmemek için düzenli antrenman yapıyorum."
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