 ;
Yol Durumu
  1. Lazkiye planı
  2. Hızır gibi yetişti

Eğri minare

Elazığ’da ’nin minaresinin, tüm dünyanın bildiği Pisa Kulesi’nden daha eğri olduğu ortaya çıktı. Restorasyon çalışmaları başladı....

Eğri minare
Tüm dünya Pisa Kulesi'nin eğik olduğunu bilirken Elazığ'da yer alan Harput Camii'nin eğik minaresi Türkiye'de yaşayanların çoğunluğu dahil olmak üzere çok fazla insan tarafından bilinmiyor. Tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan ve bin 157 yılında Artuklu hükümdarı Fahrettin Karaaslan tarafından inşa ettirilen Harput Ulu Cami'nin eğik minaresinin eğikliğinin 3,5 ile 7 derece arasında olduğu yapılan ölçümlerle belirlendi. İtalya'daki Pisa Kulesi'nden bile eğik olduğu tescillendi. Eğri minarenin yıkılmadan geleceğe aktarılması için restorasyon çalışmaları başlatıldı. Plastik restorasyonun yapıldığı minarede, düşen orijinal tuğlalar sabitlenerek çatlaklar dolduruluyor. Minarenin yakın zamanda bir yıkılma riski olmadığını belirten Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Aytaç, ancak güçlü bir depremde yıkılma riskinin bulunduğunu aktardı. 'nin Anadolu'daki ilk camilerden biri olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Aytaç, "Miladi olarak bin 157 yılında Artuklu hükümdarı Fahrettin Karaaslan döneminde yapıldığı kabul edilmektedir. Ulu Cami, Büyük Selçukluların İran bölgesine yapmış olduğu geleneğe dahildir. Üstü açık bir avlusu bulunmaktadır. Minaresiyle de ünlüdür. Çini ve sırlı tuğlanın kullanılmadığı Anadolu'daki ilk önemli minarelerden birisidir" dedi.
Etiketler:
  • 21 Ekim 2017, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar