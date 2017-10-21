Eğri minare

Tüm dünya Pisa Kulesi'nin eğik olduğunu bilirken Elazığ'da yer alan Harput Camii'nin eğik minaresi Türkiye'de yaşayanların çoğunluğu dahil olmak üzere çok fazla insan tarafından bilinmiyor. Tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan ve bin 157 yılında Artuklu hükümdarı Fahrettin Karaaslan tarafından inşa ettirilen HarputUlu Cami'nin eğik minaresinin eğikliğinin 3,5 ile 7 derece arasında olduğu yapılan ölçümlerle belirlendi. İtalya'daki Pisa Kulesi'nden bile eğik olduğutescillendi. Eğri minarenin yıkılmadan geleceğe aktarılması için restorasyon çalışmaları başlatıldı. Plastikrestorasyonun yapıldığı minarede,düşen orijinal tuğlalar sabitlenerekçatlaklar dolduruluyor. Minarenin yakın zamanda bir yıkılma riski olmadığını belirten Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Aytaç, ancak güçlü bir depremde yıkılma riskinin bulunduğunu aktardı. Harput Ulu Cami'nin Anadolu'daki ilk camilerden biri olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Aytaç, "Miladi olarak bin 157 yılında Artuklu hükümdarı Fahrettin Karaaslan döneminde yapıldığı kabul edilmektedir. Ulu Cami, Büyük Selçukluların İran bölgesine yapmış olduğu geleneğe dahildir. Üstü açık bir avlusu bulunmaktadır. Minaresiylede ünlüdür. Çini ve sırlı tuğlanın kullanılmadığı Anadolu'daki ilk önemli minarelerden birisidir" dedi.
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