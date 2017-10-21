ABD nasıl izah edecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün D-8 Zirvesi'ne katıldı. Dolmabahçe'deki toplantının son gününde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Rakka'da terör örgütü elebaşısının posterleri ile paçavralarını açtıran ABD'ye sert çıktı. "ABD bunu nasıl izah edecek? ABD'yidürüst olmaya davet ediyorum. Terörlemücadelede dayanışma bu mu?" dedi. Avrupa Birliği'ne de yüklenen Erdoğan, "Fransa kendi devlet televizyonundabinaya terörist başının posterini astı,polis de oradan seyrediyor. Bunu neyleizah edecekler? Terörle mücadelededayanışma bu mu? 'Biz terörlemücadelede yanınızdayız'. İnanmıyoruz,yanımızda değilsiniz" şeklinde konuştu.
D-8'İ, D-20'YE ÇIKARABİLİRİZ
D-8'i genişletmekten de korkulmaması gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti: "Görüştüğümarkadaşlara bu teklifi de yaptım.Nitekim Dışişleri Bakanlarımız kendiaralarında görüştüler. Bu sayıyı D-8'i,D-20'ye kadar çıkarabiliriz. D-8'in artık daha fazla görünürlük kazanması gerekiyor. Geleceğimizi birkaç aktörün insafına bırakamayız. Bizler dünyanın irili ufaklı tüm ülkelerinin eşit şekilde söz sahibi olduğu bir düzenin savunucularıyız. Biz dünyada adalet arıyoruz..."
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