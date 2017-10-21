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ABD nasıl izah edecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, D-8 Zirvesi’nde konuştu. Rakka’da terör örgütü paçavralarına izin veren ABD’yi sert bir dille eleştirdi: “ABD bunu nasıl izah edecek. ABD’yi dürüst olmaya davet ediyorum”

ABD nasıl izah edecek?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün D-8 Zirvesi'ne katıldı. Dolmabahçe'deki toplantının son gününde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Rakka'da terör örgütü elebaşısının posterleri ile paçavralarını açtıran ABD'ye sert çıktı. "ABD bunu nasıl izah edecek? ABD'yi dürüst olmaya davet ediyorum. Terörle mücadelede dayanışma bu mu?" dedi. Avrupa Birliği'ne de yüklenen Erdoğan, "Fransa kendi devlet televizyonunda binaya terörist başının posterini astı, polis de oradan seyrediyor. Bunu neyle izah edecekler? Terörle mücadelede dayanışma bu mu? 'Biz terörle mücadelede yanınızdayız'. İnanmıyoruz, yanımızda değilsiniz" şeklinde konuştu.

D-8'İ, D-20'YE ÇIKARABİLİRİZ
D-8'i genişletmekten de korkulmaması gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti: "Görüştüğüm arkadaşlara bu teklifi de yaptım. Nitekim Dışişleri Bakanlarımız kendi aralarında görüştüler. Bu sayıyı D-8'i, D-20'ye kadar çıkarabiliriz. D-8'in artık daha fazla görünürlük kazanması gerekiyor. Geleceğimizi birkaç aktörün insafına bırakamayız. Bizler dünyanın irili ufaklı tüm ülkelerinin eşit şekilde söz sahibi olduğu bir düzenin savunucularıyız. Biz dünyada adalet arıyoruz..."

Hasan AY
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  • 21 Ekim 2017, Cumartesi
  • Gazete
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