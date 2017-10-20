Yolda dehşet

Sakarya'da dün, pazar alışverişinden dönen ve isimleri öğrenilemeyen anne ile iki kızı, yoldan karşıya geçmek için kaldırımda beklemeye başladı. Küçük kız yola fırladı.Çocuğunu yakalamak isteyen anne ilekızına Ömer T.'nin kullandığı otomobilçarptı. Ailenin büyük kızı ise sinir krizigeçirdi. Genç kızı sakinleştirmek kolayolmadı. Çevredeki vatandaşlar, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler, anne kızı hastaneye götürdü. Hayati tehlikelerinin ise bulunmadığı öğrenildi.
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