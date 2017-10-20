Yolda dehşet

Sakarya'da dün, pazar alışverişinden dönen ve isimleri öğrenilemeyen anne ile iki kızı, yoldan karşıya geçmek için kaldırımda beklemeye başladı. Küçük kız yola fırladı. Çocuğunu yakalamak isteyen anne ile kızına Ömer T.'nin kullandığı otomobil çarptı. Ailenin büyük kızı ise sinir krizi geçirdi. Genç kızı sakinleştirmek kolay olmadı. Çevredeki vatandaşlar, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler, anne kızı hastaneye götürdü. Hayati tehlikelerinin ise bulunmadığı öğrenildi.