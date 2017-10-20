Tedavisi süren CHP'nin eski lideri ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, 72 saatlik kritik süreci atlattı. 79 yaşındaki Baykal, Pazartesi günü ateş ve solunum sıkıntısıyla Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi'ne kaldırıldı. Beynine giden ana damarından birinde tıkanıklık olduğu saptanan ve 4 günde 3 kez ameliyat edilen Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili önemli bilgiler paylaşıldı. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Sayın Baykal'ın tedavisi devam ediyor. Beklenen gelişmeler olumlu ve inşallah daha güzel olacak" değerlendirmesini yaptı. Baykal'ın doktoru Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş ise şu ifadeleri kullandı: "72 saatimiz doldu. 72 saat çok önemli ve kritikti. Ödem şiddetli oldu kanama da oldu. Ancak son 24 saattir bu bulgularda herhangi bir ilerleme olmadı tam tersine gerileme oldu. Elbette ciddiyetini yine koruyor. Ancak kötüye gidiş yok. Tam aksine bizi umutlandıracak olumlu bulguları elde ediyoruz. Uyutulma işlemi devam ediyor."