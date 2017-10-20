Kilosu 13 bin lira

Zonguldak'ta, uzmanların eğitimli köpeklerle bulabildiği trüf mantarı için özel orman sahası belirlendi. Protein değeri etten daha yüksek olan ve az bulunan trüf mantarının fiyatı ise ikinci el otomobil fiyatına eş değerdi. "Siyah elmas" olarak bilinen bu mantarın kilosunun bin ile 3 bin Euro'ya (13 bin lira) kadar alıcı bulduğu bildirildi.