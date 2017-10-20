 ;
Yol Durumu
  1. ‘Müftü Nikahı’...
  2. Kalbini çaldı!

Kilosu 13 bin lira

Kilosu 13 bin lira
Zonguldak'ta, uzmanların eğitimli köpeklerle bulabildiği trüf mantarı için özel orman sahası belirlendi. Protein değeri etten daha yüksek olan ve az bulunan trüf mantarının fiyatı ise ikinci el otomobil fiyatına eş değerdi. "Siyah elmas" olarak bilinen bu mantarın kilosunun bin ile 3 bin Euro'ya (13 bin lira) kadar alıcı bulduğu bildirildi.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar