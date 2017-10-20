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Katil !

’da uyumak için yığınlarının içine giren 3 çocuk, hayatını kaybetti. Aileleri yasa boğuldu...

Katil pamuk!
Pamuk yığınlarının içinde uyuyan 3 çocuk, bir daha uyanamadı. Olay dün 'da yaşandı. Dedelerine ait hasadı yapılan tarlaya giden kardeşler Harun Tekdağ (13) ve Ali Tekdağ (14) ile kuzenleri Hüseyin Tekdağ (14), pamuk yığınlarının içinde uyudu. Çocuklar uzun süre eve dönmeyince yakınları arama çalışması başlattı. Pamuk yığınlarının altına bakan yakınları, çocukları hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri, çocukların hayatını kaybettiğini belirledi. Aileleri gözyaşlarına boğulup sinir krizi geçirdi. Çocukların ilk etapta pamuk yığınları arasında uyuya kalıp havasızlıktan ölmüş olmalarından kuşkulanılırken, bu arada pamuk tarlasında için zirai ilaçlama yapıldığı ve çocukların tarım teneffüs ettikleri ilaç nedeniyle zehirlenmiş olabilecekleri olasılığı da gündeme geldi. 3 çocuğun kesin ölüm sebebi, halen Adli Tıp Kurumu morgunda devam eden otopsilerinin tamamlanması ardından netlik kazanacak.
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