Katil pamuk!

Pamuk yığınlarının içinde uyuyan 3 çocuk, bir daha uyanamadı. Olay dün Şanlıurfa'da yaşandı. Dedelerine ait pamuk hasadı yapılan tarlaya giden kardeşler HarunTekdağ (13) ve Ali Tekdağ (14) ile kuzenleri Hüseyin Tekdağ (14), pamuk yığınlarının içinde uyudu. Çocuklar uzun süre eve dönmeyince yakınları arama çalışması başlattı. Pamuk yığınlarının altına bakan yakınları, çocukları hareketsiz halde buldu. Sağlıkekipleri, çocukların hayatını kaybettiğinibelirledi. Aileleri gözyaşlarına boğulupsinir krizi geçirdi. Çocukların ilk etapta pamuk yığınları arasında uyuya kalıp havasızlıktan ölmüş olmalarından kuşkulanılırken, bu arada pamuk tarlasında için zirai ilaçlama yapıldığı ve çocukların tarım teneffüs ettikleri ilaç nedeniyle zehirlenmiş olabilecekleri olasılığı da gündeme geldi. 3 çocuğun kesinölüm sebebi, halen Adli Tıp Kurumu morgundadevam eden otopsilerinin tamamlanmasıardından netlik kazanacak.
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