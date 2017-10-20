Estetik operasyon

Kan donduran olay geçtiğimiz günlerde Aydın'da yaşandı. Eylem Gülçin Kanık, yakılarak katledildi. Vahşetin detayları ortaya çıktı. Vücudunun büyük bölümü yandığı için kimliği belirlemeyen kadının göbeğinde pearcing olduğunu gören polis, özellikle piercingli kadın kayıp başvurularını takibe aldı. Kanık'ın erkek arkadaşı ile irtibat kuruldu. Kadının ğöğüslerinin de silikonlu olduğu ortaya çıktı. Ceset Kanık'a aitti. Emniyet güçleri, tekne turları düzenleyen M.K.'nin 2 oğluyla birlikte Kıbrıs'a kaçmak için araştırma yaptığını öğrendi. M. K'nın olayı karıştığı belirlenince, oğulları G.K. (17) ve Y.K. (16) ile birlikte gözaltına aldı. M. K. cinayeti Erhan D. ile Serdal Ç'nin işlediğini anlattı. 2 zanlı da yakalandı. Erhan D. ifadesinde de "Eylem Gülçin Kanık'a sahtekimlik çıkardık. Evimde tekrar buluştuk.Anlaştığımız parayı getirmedi. Serdal,boğazını sıktı. Aşırı sıktığı için de ölmüş. Ortada delil bırakmamak için de kadının cesedini yaktık" dedi. Serdal Ç. ise suçlamayı reddetti. Şüpheliler tutuklandı.
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