Çarşaf çarşaf acı!

Erkek arkadaşıyla kaçmak isteyen genç kız, akılalmaz bir yönteme başvurdu. Çarşafları birbirine bağlayıp balkondan inmek istedi... Bu da onun sonu oldu. Olay dün Bursa'da yaşandı. Anne ve babalarını kaybeden 16 yaşındaki Kübra Dikmeli ile 2 ağabeyi, birlikte yaşamaya başladı. Genç kız, aynı yaştaki EngincanB.'ye aşık oldu. Ağabeyleri uyarıda bulundu. Ancak iki sevgilinin görüşmelerini engelleyemeyen gençler, bunun üzerine telefonunu da elinden aldıkları Kübra'yı eve kilitledi. Genç kızın, balkondanattığı notlarla haberleşebilenikili kaçmaya karar verdi.
Genç kız,birbirinebağladığıçarşaflarlabalkondaninmek istedi.Yaklaşık10 metreyükseklitendüştü.
AĞIRLIĞINI TAŞIMADI
Önceki gece 2 arkadaşı ile birlikte evin önüne giden Engincan B. kız arkadaşını beklemeye başladı. Önce kıyafetlerinin bulunduğu çantaya atan genç kız, ardından iki çarşafı uç uca bağlayarak, balkondan inmek istedi. Kolları vücudunun ağırlığını taşıyamayınca 3'üncükattan beton zemine düştü. Sevgilisi gözünün önünde yere çakılan Engincan B. ve arkadaşları, sağlık ekibi gelene kadar genç kızı caddenin başına taşıdı. Ekipler, Dikmeli'nin öldüğünü belirledi. EngincanB'nin üzerinde, kokainden 3 katdaha etkili olan metamfetaminve bu uyuşturucuyu kullanmakiçin bir aparat bulundu. Genç kızın olaydan önce sevgilisine yazıp balkondan attığı notlar da Engincan B'nin üzerinden çıktı. Notlardan birinde, "Tamam ben orayakadar incem çarşafları birbirinebağlayarak şimdi düşünüyorum.O çarşafı nereye bağlayayım.Ama incem inşallah düşmem" yazdığı görüldü.
ANAHTAR UZERİNDEYDİ Ağabey Sinan Dikmeli, "Çelik kapıyı üzerinden anahtarla kilitlemiştim. Engincan diye bir arkadaşı da aşağıda onu bekliyor. Tutanayım derken dengesini kaybedip aşağıya düşüyor. Kapıyı açabilirdi. Anahtar üzerindeydi" dedi.
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