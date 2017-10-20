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Çarşaf çarşaf acı!

’da ağabeylerinin odaya kilitlediği , sevgilisiyle kaçmak istedi. Çarşafla 3’üncü kattan inmeye çalışırken, düşerek öldü. Geriye balkondan attığı notlar kaldı..

Çarşaf çarşaf acı!
Erkek arkadaşıyla kaçmak isteyen genç kız, akılalmaz bir yönteme başvurdu. Çarşafları birbirine bağlayıp balkondan inmek istedi... Bu da onun sonu oldu. Olay dün 'da yaşandı. Anne ve babalarını kaybeden 16 yaşındaki Kübra Dikmeli ile 2 ağabeyi, birlikte yaşamaya başladı. Genç kız, aynı yaştaki Engincan B.'ye aşık oldu. Ağabeyleri uyarıda bulundu. Ancak iki sevgilinin görüşmelerini engelleyemeyen gençler, bunun üzerine telefonunu da elinden aldıkları Kübra'yı eve kilitledi. Genç kızın, balkondan attığı notlarla haberleşebilen ikili kaçmaya karar verdi.



Genç kız, birbirine bağladığı çarşaflarla balkondan inmek istedi. Yaklaşık 10 metre yüksekliten düştü.

AĞIRLIĞINI TAŞIMADI
Önceki gece 2 arkadaşı ile birlikte evin önüne giden Engincan B. kız arkadaşını beklemeye başladı. Önce kıyafetlerinin bulunduğu çantaya atan genç kız, ardından iki çarşafı uç uca bağlayarak, balkondan inmek istedi. Kolları vücudunun ağırlığını taşıyamayınca 3'üncü kattan beton zemine düştü. Sevgilisi gözünün önünde yere çakılan ve arkadaşları, sağlık ekibi gelene kadar genç kızı caddenin başına taşıdı. Ekipler, Dikmeli'nin öldüğünü belirledi. Engincan B'nin üzerinde, kokainden 3 kat daha etkili olan metamfetamin ve bu uyuşturucuyu kullanmak için bir aparat bulundu. Genç kızın olaydan önce sevgilisine yazıp balkondan attığı notlar da Engincan B'nin üzerinden çıktı. Notlardan birinde, "Tamam ben oraya kadar incem çarşafları birbirine bağlayarak şimdi düşünüyorum. O çarşafı nereye bağlayayım. Ama incem inşallah düşmem" yazdığı görüldü.



ANAHTAR UZERİNDEYDİ
Ağabey Sinan Dikmeli, "Çelik kapıyı üzerinden anahtarla kilitlemiştim. Engincan diye bir arkadaşı da aşağıda onu bekliyor. Tutanayım derken dengesini kaybedip aşağıya düşüyor. Kapıyı açabilirdi. Anahtar üzerindeydi" dedi.


'İnşallah düşmem' yazmış


Gözaltına alınan Engincan B.'nin üzerinden metamfetamin çıktı.

Tuna ÇAM
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