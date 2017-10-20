Baştan aşağı değişim!

Dünyaca ünlü markalarda muhafazakar kesime hitap eden parçalar artıyor. Birkaç sezon önce, Dolce&Gabbana'nın çıkardığı ferace koleksiyonunun ardından, Gucci, Marc Jacobs ve Versace gibi markalarda da tesettür esintisi dikkat çekiyor. Son olarak İlkbahar/Yaz 2018 sezonunda New York Moda Haftası'nda büyük beğeni toplayan Marc Jacobs'ın defilesinde karşımıza çıkan türban trendi, diğer markalara da ilham kaynağı oldu. Gucci koleksiyonundaki pul payet parıltılı elbiseyle, türbanın da oldukça şık olabileceğini gösterdi. Etknik modellerle başörtüsünü zenginleştiren Marc Jacobs, özellikle gençlerin büyük beğenisini kazandı. Chalayan ise modern çağın insanı yalnızlaştırdığını tüm yüzü kapatan başörtüsüyle anlatmaya çalıştı.
MARC JACOBS
Ünlü model Gigi Hadid de defilede baş örtüsüyle yürüyen modeller arasında yer aldı. Koleksiyonda canlı çiçek desenleri, parıltılı kumaşlar, türban, hicab ve egzotik baş bağlama ile kombinlendi.
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