Barzani çukurunu kazdı

Mesut Barzani, referandum sandığından çıkamadı. Irak Ordusu, Kerkük, Sincar, Tuzhurmatu, Hanekin ve diğer noktaları Barzani'den geri aldı. Ardından Barzani'nin kalesi Erbil'e doğru yola çıktı. Barzani ve ekibinde büyük panik başladı. Peşmerge güçleri, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'in girişinde hendekler kazdı. Peşmergeler, elleri tetikte hendekte saklandı. Barzani'den kurtulan Kerkük'te ise Türkmenler hedef alındı. Irak Türkmen Cephesi'nin bürosu yakıldı. Öte yandan Irak Mahkemesi, Barzani'nin sağ kolu olan Kosrat Resul hakkında tutuklama kararı aldı.
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Gömülecekleri çukurları hazırlamışlar Amerikan uşakları. Ne ala
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