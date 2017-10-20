 ;
Yol Durumu
  1. İdamımı yazdılar
  2. Derin 'Soros'turma

çukurunu kazdı

Irak Ordusu, Erbil’e dayandı. çukurdan çıkamadı. Kentin etrafına kazılan hendeklerin sayısı arttı

Barzani çukurunu kazdı
Mesut , referandum sandığından çıkamadı. Irak Ordusu, Kerkük, Sincar, Tuzhurmatu, Hanekin ve diğer noktaları Barzani'den geri aldı. Ardından Barzani'nin kalesi Erbil'e doğru yola çıktı. Barzani ve ekibinde büyük panik başladı. Peşmerge güçleri, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'in girişinde hendekler kazdı. Peşmergeler, elleri tetikte hendekte saklandı. Barzani'den kurtulan Kerkük'te ise Türkmenler hedef alındı. Irak Türkmen Cephesi'nin bürosu yakıldı. Öte yandan Irak Mahkemesi, Barzani'nin sağ kolu olan Kosrat Resul hakkında tutuklama kararı aldı.
Etiketler:
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
Uyan T&#252;rkiye Uyan Türkiye

Gömülecekleri çukurları hazırlamışlar Amerikan uşakları. Ne ala

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 20.10.2017 11:42
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar