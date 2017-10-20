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10 milyonunu 3 bin TL’ye verecek

10 milyonunu 3 bin TL’ye verecek
Amasya'da yaşayan , elindeki 100 adet eski 100.000 TL'lik banknotları 3 bin liraya satışa çıkardı. Erdem uzun yıllar İngiltere'de çalıştıktan sonra memleketine dönünce eski para merakını da beraberinde getirdi. 56 yaşındaki koleksiyoner banknotlarına her biri 30 liradan olmak üzere 3 bin lira istediğini söyledi.
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