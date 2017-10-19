'Oskay'lık tuzak

Sena Oskay, internetten sağlıklı olduğu söylenen Pomeryan cinsi köpeği 15 bin TL’ye satın aldı. Ancak hayvanda kalp yetmezliği çıktı. Yaşının da büyük olduğu anlaşıldı. Dolandırılan kadın, soluğu savcılıkta aldı
Antalya'da uluslararası ilişkiler uzman DuhaSena Oskay, geçen sene sosyal paylaşım sitesiInstagram'da gördüğü satılık Pomeryan cinsiköpeğe hayran kaldı. İlanını yayımlayan İstanbul'dakikişiyle konuşmaya başladı. Fiyatta anlaştı. 10 aylık, tümaşıları tamamlanmış ve sağlıklı olduğu belirtilenköpeği 15 bin TL'ye satın aldı. Richie adınıverdiği köpeğe bakmaya başladı.Ancak bir süre sonra Richie'nin sağlık sorunlarıolduğu ortaya çıktı. Yaşının da daha büyükolduğu anlaşıldı. Bunun üzerine genç kadın,soluğu savcılıkta aldı. Bu kişinin birçok ünlüisme de aynı şekilde Tayland'dan özel olarakköpekten getirdiğini söyleyen Oskay, "Sağlıkkoşullarının çok iyi olduğundan bahsetti.Ancak köpeğimde birkaç gün sonraiştahsızlık, halsizlik gibi rahatsızlıklarfark etmeye başladım. Dişleri çürükdurumdaydı, veterinere gittik. Veterinersatıcının verdiği sağlık karnesinin sahteolduğunu söyledi. Çünkü sağlık karnesinde10 aylık olduğu belirtilen köpeğimin 2013-2014 yıllarında aşı olduğu mevcuttu" dedi.
İKİ BACAĞINDA DİZ KAYMASI VAR
Köpeği Richie'yi Ankara Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ne götürdüğünü belirten Oskay, "Oradauzman doktorlar tedavisini yaptı ve tedavilerihala devam etmekte. Arka iki bacağında dizkayması ve kalp yetmezliği teşhisi konuldu. Birömür ilaçlarla geçecek. Böyle duygusu yoksun birinsanın 5 kuruş için en azından başka insanlarıkandırmasını ve Türkiye'de bu şekilde faaliyetgöstermesini istemiyorum. Bu dolandırıcının mağdur ettiği tek kişi ben değilmişim, birçok insanı bu şekilde kandırıp tuzağa düşürmüş" diye konuştu.
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