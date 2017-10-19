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'Oskay'lık tuzak

, internetten sağlıklı olduğu söylenen Pomeryan cinsi köpeği 15 bin TL’ye satın aldı. Ancak hayvanda kalp yetmezliği çıktı. Yaşının da büyük olduğu anlaşıldı. Dolandırılan kadın, soluğu savcılıkta aldı

Oskaylık tuzak
Antalya'da uluslararası ilişkiler uzman Duha Sena Oskay, geçen sene sosyal paylaşım sitesi Instagram'da gördüğü satılık Pomeryan cinsi köpeğe hayran kaldı. İlanını yayımlayan İstanbul'daki kişiyle konuşmaya başladı. Fiyatta anlaştı. 10 aylık, tüm aşıları tamamlanmış ve sağlıklı olduğu belirtilen köpeği 15 bin TL'ye satın aldı. Richie adını verdiği köpeğe bakmaya başladı. Ancak bir süre sonra Richie'nin sağlık sorunları olduğu ortaya çıktı. Yaşının da daha büyük olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine genç kadın, soluğu savcılıkta aldı. Bu kişinin birçok ünlü isme de aynı şekilde Tayland'dan özel olarak köpekten getirdiğini söyleyen Oskay, "Sağlık koşullarının çok iyi olduğundan bahsetti. Ancak köpeğimde birkaç gün sonra iştahsızlık, halsizlik gibi rahatsızlıklar fark etmeye başladım. Dişleri çürük durumdaydı, veterinere gittik. Veteriner satıcının verdiği sağlık karnesinin sahte olduğunu söyledi. Çünkü sağlık karnesinde 10 aylık olduğu belirtilen köpeğimin 2013- 2014 yıllarında aşı olduğu mevcuttu" dedi.



İKİ BACAĞINDA DİZ KAYMASI VAR
Köpeği Richie'yi Ankara Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ne götürdüğünü belirten Oskay, "Orada uzman doktorlar tedavisini yaptı ve tedavileri hala devam etmekte. Arka iki bacağında diz kayması ve kalp yetmezliği teşhisi konuldu. Bir ömür ilaçlarla geçecek. Böyle duygusu yoksun bir insanın 5 kuruş için en azından başka insanları kandırmasını ve Türkiye'de bu şekilde faaliyet göstermesini istemiyorum. Bu dolandırıcının mağdur ettiği tek kişi ben değilmişim, birçok insanı bu şekilde kandırıp tuzağa düşürmüş" diye konuştu.
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  • 19 Ekim 2017, Perşembe
  • Gazete
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