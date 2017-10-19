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Katil hırsız

Katil hırsız
Adana'da tek başına yaşayan Kudret Yener'in (69) evine hırsız girdi. Evdeki ziynet eşyaları çalan hırsız, yaşlı kadını boğazını keserek katletti. Polis, katil zanlısını yakalamak için harekete geçti. Çocuğu bulunmayan Yener'in eşini 9 yıl önce kaybettiği öğrenildi.

Murat KARAMAN
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  • 19 Ekim 2017, Perşembe
  • Gazete
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