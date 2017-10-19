İkiz kârdaş!

Kazdağları, İsviçre Alpleri'nden sonra dünyanın en yüksek oksijen oranına sahip bölge olarak ün yaptı. Tarihi dokusu ve ormanlarıyla herkesi kendine hayran bıraktı. Bölgedeki Rumlardan kalan tarihi taş evler, dudak uçuklatan fiyatlara satıldı. Ünlü isimler de bu bölgeye yabancı kalmadı. Oksijen deposu köylerden ev ve arsa sahibi olmak için birbirleriyle yarıştı. Şehrin gürültüsünden ve stresinden uzak kalıp dinlenmek, doğayla baş başa kalmak isteyen ünlüler, milyon liraları cebinden çıkardı. O isimler arasına Gökhan- Hakan Özoğuz da katıldı. Athena grubunun kurucusu ikiz kardeşler, Bayramiç'e 26 kilometre uzaklıktaki Dağahmetçe Köyü'nde iki tarla satın aldı. 800 dönüm arazi alan Gökhan'ın arsaya 7 milyon 2 bin lira ödediği ortaya çıktı. Aynı yerden 75 dönüm arazi alan Hakan ise 67 bin 500 lirayı gözden çıkardı. Daha önce ünlü dizi ve sinema oyuncusu Müge Boz'da bölgede ahşap bir köy evi satın almıştı. Bölgeye yatırım yapan diğer isimler arasında oyuncu Eylül Su Sapan, Galatasaraylı milli eski futbolcu Cüneyt Tanman ve tiyatro oyuncusu Cezmi Baskın da var.