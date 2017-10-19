Hayata Efelendi!

İzmir'in Bayraklı İlçesi'ne bağlı Emek Mahallesi'nde yaşayan Mevlüde- Engin Irmak çiftinin oğlu Ali Ege, 4 yıl önce erken doğumla dünyaya geldi. Bir süre küvezde kalan Ali Ege'ye beyin felci tanısı konuldu. Irmak çifti, doktorların "Yaşamaz" dediği çocuklarının hayata tutunması için mücadeleye başladı. Yıllarca şifa arayan aile, Ali Ege'yi özel bir merkezde suyun kaldırma kuvvetiyle yapılan hidroterapi yöntemiyle tedaviye götürdü. Ali Ege, 4 ayda tedaviye olumlu tepki verdi. Platformda tutunarak adım atmaya başladı. Hayatlarını Ali Ege'ye adadıklarını belirten anne Mevlüde Irmak, "Evladım 4 aydır acıktığı ve susadığı zaman kendisini ifade edebiliyor. Bu mucize. Çünkü 'yaşamaz' dediler" diye konuştu.



4 YAŞINDA 'ANNE' DİYEBİLDİ

Son tedavi sürecinde Ali Efe'nin yavaş yavaş cümleler kurmaya başladığını söyleyen anne Irmak, "Oğlum 4 yıl sonra ilk kez 'Anne' dedi ve o bana yetti. Tek isteğim Ali Ege'nin yürümesi ve diğer çocuklar gibi parkta oynadığını görebilmek" dedi. Çocuklarının hidroterapi ile yaşama bağlandığını söyleyen Irmak, devletin bu tedavinin sadece 1 saatlik ücretini karşıladığını, kendi imkanları ile fizik tedavi süresini artırdıklarını ifade etti.



TEDAVİSİ MASRAFLI

Baba Irmak ise oğlunun adım atmaya başlamasına çok sevindiklerini ancak tedavi masrafları nedeniyle ekonomik zorluk çektiklerini kaydetti. Valiliğin açtığı yardım hesabında 5 bin lira toplandığını, kendi birikimleri ve bu parayla hidroterapi imkanından faydalandıklarını anlatan baba Irmak, oğlunun kendi başına oturması ve adım atmasıyla büyük mutluluk yaşadıklarını vurguladı.