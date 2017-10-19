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Hayat operasyonu

Hayat operasyonu
Şanlıurfa'da 7.5 aylık hamile Cemile Öz'ün aniden kanaması başladı. Hastaneye kaldırılan kadının kanaması durdurulamadı. Dicle Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Ahmet Yalınkaya, Diyarbakır'dan kalkan askeri helikopterle ameliyat masasında kalan Öz'ün imdadına yetişti. Ölümle pençeleşen anne, 1.5 süren operasyonla hayata tutundu. 1 kilo 600 gram olan bebek de kurtarıldı.
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  • 19 Ekim 2017, Perşembe
  • Gazete
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