Bir dilim elma öldürdü

Dikkatsizlik, 14 aylık bebeği hayattan kopardı. Akılalmaz ölüm Zonguldak'ta yaşandı. Ebru ve UğurDeveci çiftinin bebekleri Alparslan'ı önceki akşam evde dedesinin yanına bıraktı. Minik yavru, dedesinin meyve tabağından elma dilimi aldı. Yemeye başladı. Ancak ısırdığı parça, nefesborusuna kaçtı. Bu yüzden nefessizkaldı. Boğulmaya başladı. Durumufark eden ailesi, yavrularınıkucakladı. Can telaşıyla arabalarınaatladı. Minik Alparslan'a, ilk müdahale evlerinin yakınındaki poliniklinikde yapıldı. Daha sonra da ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne yollandı. Ancak, doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan aile, hastanekoridorlarında ağıtlar yaktı. Talihsizyavru dün ebediyete uğurlandı.
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