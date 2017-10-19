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Bir dilim elma öldürdü

Bir dilim elma öldürdü
Dikkatsizlik, 14 aylık bebeği hayattan kopardı. Akılalmaz ölüm 'ta yaşandı. Ebru ve Uğur Deveci çiftinin bebekleri Alparslan'ı önceki akşam evde dedesinin yanına bıraktı. Minik yavru, dedesinin meyve tabağından elma dilimi aldı. Yemeye başladı. Ancak ısırdığı parça, nefes borusuna kaçtı. Bu yüzden nefessiz kaldı. Boğulmaya başladı. Durumu fark eden ailesi, yavrularını kucakladı. Can telaşıyla arabalarına atladı. Minik Alparslan'a, ilk müdahale evlerinin yakınındaki poliniklinikde yapıldı. Daha sonra da ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne yollandı. Ancak, doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan aile, hastane koridorlarında ağıtlar yaktı. Talihsiz yavru dün ebediyete uğurlandı.
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  • 19 Ekim 2017, Perşembe
  • Gazete
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