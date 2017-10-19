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Bana yardım edin

Bana yardım edin
Şarkıca Işın Karaca'nın eski eşi Sedat Doğan, birçok ünlü ismi dolandırdı. Brezilya'ya kaçtı. Geçtiğimiz ay, Sao Paulo'da hırsızlık yaparken yakalandı. Perişan hali şaşkınlık yarattı. Doğan, ailesinin Türkiye'ye dön çağrısına aldırmadı. Ancak dün "Sokakta yatıyorum. Türkiye'ye dönmek istiyorum" açıklamasını yaptı. Doğan'ın annesi ise oğluna tepki yağdırdı: "7 ayda 100 bin lira para gönderdik. Artık Sedat'ın şansı bitti."
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  • 19 Ekim 2017, Perşembe
  • Gazete
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