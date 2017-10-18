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Yaya geçidine park ettim sığırım

Yaya geçidine park ettim sığırım
İzmir Balçova'da dün bir kadın sürücüsü, otomobilini yaya geçidine park etti. Uzun süre de gelmedi. Kaldırımı kullanamayan vatandaşlar ise isyan etti. Şoföre bir ders vermek istedi. Otomobilin üzerine 'Bir cahil olarak yaya geçidi ve engelli rampasına park ettim, sığırım' ve 'Yaya geçidi ve engelli rampası sığırı' yazıları yapıştırıldı. Bu sırada, aracın yanına gelen kadın, gördüğü manzara karşısında şaştı kaldı. Daha sonra çevresindekilerden özür dileyip otomobiline bindi. Olay yerini terk etti.
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  • 18 Ekim 2017, Çarşamba
  • Gazete
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