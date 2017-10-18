Yaya geçidine park ettim sığırım

İzmir Balçova'da dün bir kadın sürücüsü, otomobilini yaya geçidine park etti. Uzun süre degelmedi. Kaldırımı kullanamayan vatandaşlar ise isyan etti. Şoföre bir ders vermek istedi. Otomobilin üzerine 'Bir cahil olarak yaya geçidi ve engellirampasına park ettim, sığırım' ve 'Yaya geçidive engelli rampası sığırı' yazıları yapıştırıldı. Bu sırada, aracın yanına gelen kadın, gördüğü manzara karşısında şaştı kaldı. Daha sonra çevresindekilerden özür dileyip otomobiline bindi. Olay yerini terk etti.
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