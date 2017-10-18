Yamyam kuzen!

Akıllar durgunluk veren olay 12 Ekim'de Şanlıurfa'da yaşandı. Okul servisi taşımacılığı nedeniyle aralarında tartışma çıkan iki kuzen kavga etmeye başladı. Hüseyin B. (35), kuzeni İsmail B.'nin (21) burnunu ısırarak koparttı. Hastaneye kaldırılan gencin burnundan kopan yaklaşık 2 santimlik parça, doktorlar tarafından bir saatlik operasyonun ardından yerine dikildi. Yüzde 80'i tutmayan parçanın yerine gencin vücudundan alınacak başka doku yerleştirilecek. Yaklaşık 3 günhastanede yatan talihsiz genç, taburcu olduktan sonrasoluğu adliyede aldı. Şikayetçi oldu. İsmail B. "Yüzümde kalıcı bir hasar geldi. Adam düzgün bir adam olsaydı, kavga ederken vursaydı, kırsaydı ben yine de susardım amaısırdığından dolayı ben savcılığa da suç duyurusundabulunacağım. Şikayetçi olacağım çünkü yüzümde ciddibir kalıcı hasar oluştu. Burnumda doku kaybı var.Bekarım, bu muhakkak evlilik hayatımı da etkiler.Karşıdan çirkin bir görüntü meydana gelecek" dedi. Baba Hamit B. ise "Biz servis işi falan yapıyoruz. Ayın 12'inde bizim eve saldırıyor. oğlum İsmail'in burnunu ısırarak kopartmış. Nerede böyle bir insan var, anlamadım gitti.Bu yeryüzünde böyle bir şey olamaz" diye konuştu.
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